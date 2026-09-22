Тръмп и Зеленски разговаряли за намиране на решение за войната

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Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че той и президентът на САЩ Доналд Тръмп са обсъдили прекратяване на огъня по енергийни обекти и как да се сложи край на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Украинският лидер каза, че Украйна е готова на всякакъв формат на прекратяване на огъня по енергийни обекти. Той каза, че по време на разговора с Тръмп не е било отправено искане от американска страна към Украйна да спре едностранно ударите по енергийни обекти. Зеленски заяви, че прекратяването на огъня по енергийни обекти и инфраструктура би било първа стъпка към прекратяване на войната в Украйна.

Той изрази надежда, че САЩ ще намерят начин да накарат Русия да се включи в каквито и да е преговори за прекратяване на конфликта, пише БТА.

Украинският лидер каза, че с Тръмп е обсъдил подготовката за зимата и че е поискал от Тръмп „зимен пакет" от ракети „Пейтриът".

Зеленски каза, че Украйна се нуждае от лиценз за производство на своя територия на ракети „Пейтриът" и от гаранции за сигурност.

Украинският лидер повтори отново, че готов да се срещне с руския президент Владимир Путин и с американския президент Доналд Тръмп в рамките на тристранен формат.

Зеленски изрази надежда, че Тръмп ще използва закона със мерки срещу Русия, носещ името на покойния американски сенатор „Линдзи Греъм", ако Путин откаже да деескалира конфликта.

Украинският лидер каза, че Путин не печели на бойното поле. Той обаче предупреди, че рискът Русия да изстреля дронове или да предприеме сухопътна операция срещу други страни в Европа е висок.

Украинският президент каза, че страната му се нуждае от допълнителни пари за дронове и за прехващачи.

Зеленски също така каза, че е обсъдил недостига на финансови средства с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с шефката на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева.

Зеленски допълни, че Украйна и европейският екип ще работят по ускоряване на отпускането на европейски средства за Украйна.

Тези изявления украинският лидер направи след проведени от него поредица от срещи в кулоарите на Годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Срещата му с Тръмп продължи около 40 минути. Преди това той проведе среща и с френския президент Еманюел Макрон.

По-рано в речта си пред ООН Тръмп сподели очакванията си, че войната ще бъде разрешена по-бързо, отколкото хората си представят. Той посочи, че неговата администрация работи по конфликта както с руските, така и с украинските лидери, и че те ще решат този въпрос.

"Мисля, че това ще се случи по-бързо, отколкото хората си представят. Време е да спрем убийствата", заяви Тръмп.

"Укрепваме противовъздушната отбрана на Украйна, като подписваме договор за доставка на радари, както и за предоставяне на ракети прехващачи", заяви пък френският президент Еманюел Макрон в своя публикация в Екс след собствената си среща със Зеленски в Ню Йорк в кулоарите на Общото събрание на ООН.