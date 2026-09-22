Астрономи за първи път засякоха радиосигнали, идващи директно от екзопланета

Това откритие обаче не означава, че извънземна цивилизация се опитва да осъществи контакт с нас

Все още няма доказателства за съществуването на живот извън Земята, но учените продължават да търсят признаци, че не сме сами във Вселената. Екип от Центъра за астрофизика „Харвард-Смитсониън" и Орегонския университет обяви първото по рода си важно постижение – радиосигнал, който идва директно от екзопланета, или планета извън Слънчевата система, съобщи „Сайънс алърт".

Досега изследователите не са можели със сигурност да установят дали засечените радиосигнали произлизат от самите планети, или от звездите, около които те обикалят. Това откритие обаче не означава, че извънземна цивилизация се опитва да осъществи контакт с нас. Сигналът е свързан с полярните сияния на екзопланетата. Те се образуват при взаимодействието на заредени частици с атмосферата и магнитното поле, в резултат на което се освобождава енергия. Подобни явления се наблюдават и на Земята под формата на северно и южно сияние.

„Полярни сияния с радиоизригвания се наблюдават и на планети в Слънчевата система, както и при някои ултрахладни джуджета. Досега обаче учените винаги са засичали радиосигналите от самите звезди, а не директно от планетите около тях", пишат изследователите в научната си публикация, цитирани от БТА.

„Улавяме бързи, повтарящи се и силно кръгово поляризирани изригвания, както и постоянно излъчване в честотния диапазон от 0,85 до 3,5 GHz", посочват те. Учените са изследвали тези честоти с помощта на радиотелескопичната мрежа MeerKAT в Южна Африка по време на четири отделни наблюдателни сесии през 2025 и 2026 г.

Наблюденията са били насочени към звездата Бета Пикторис (Beta Pictoris), разположена на около 63,4 светлинни години от Земята. Около нея са известни три планети – Бета Пикторис b (Beta Pictoris b), Бета Пикторис c (Beta Pictoris c) и Бета Пикторис d (Beta Pictoris d).

При наблюденията са регистрирани кратки и повтарящи се радиоизригвания със силно кръгово поляризирани радиовълни. Според учените това е характерен признак за излъчване, свързано с полярни сияния.

За да определят точно произхода на сигнала, изследователите са използвали квазари – изключително ярки галактически ядра, които са послужили като опорни точки в небесната карта. По този начин те са потвърдили, че излъчването идва от планетата Бета Пикторис b, а не от звездата Бета Пикторис.

Самата звезда принадлежи към типа на т.нар. „ранни звезди", което означава, че е значително по-гореща и по-масивна, както и структурно различна от Слънцето.

„Нито един известен физически механизъм за радиоизлъчване при този тип звезди не може да обясни това, което улавяме", отбелязват изследователите.

Учените посочват, че характеристиките на сигнала насочват към процес, известен като електронна циклотронна мазерна нестабилност (ECMI). Именно това явление стои зад образуването на полярните сияния на Земята и Юпитер. Изследването на този процес позволява също да се направят изводи за силата на магнитното поле на планетата.

Според получените данни Бета Пикторис b има изключително мощно магнитно поле. Това съответства на предишни теоретични модели за планетата и процесите във вътрешността ѝ, които създават магнитното поле.

„Това е първото директно измерване на силата на магнитното поле на екзопланета. Резултатите напълно съвпадат с теоретичните прогнози за млада и масивна гигантска планета", пишат учените.

Изчисленията показват, че магнитното поле на Бета Пикторис b е хиляди пъти по-силно от земното. Радиоизлъчването от полярните ѝ сияния вероятно се захранва от бързото въртене на планетата, която извършва пълно завъртане около оста си за едва 8–9 часа.

Бета Пикторис b е открита през 2008 г. и е с огромни размери – масата ѝ е приблизително 10 пъти по-голяма от тази на Юпитер. С новото откритие тя се превръща и в първата екзопланета, от която учените са засекли ясен радиосигнал.

Проучването все още не е официално публикувано в научно списание, но вече е достъпно онлайн в платформата arXiv, уточнява „Сайънс алърт".