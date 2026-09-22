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След среща на Зеленски с Кристалина Георгиева: МВФ ще помогне финансово на Украйна

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Uкраинският президент Володимир Зеленски сe срещна днес в Ню Йорк с управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева СНИМКА: РОЙТЕРС

Международният валутен фонд ще помогне на Украйна да намери част от необходимите средства за финансовата стабилност на страната през следващата година. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски след среща днес в Ню Йорк с управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева, предадоха Укринформ и Ройтерс.

Зеленски обяви това във Фейсбук. Той е в Ню Йорк за общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН.

"Срещнах се с управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. МВФ ще помогне за намирането на част от необходимите средства за финансовата стабилност на Украйна през следващата година. Благодаря Ви за това решение. В крайна сметка всяка икономическа стъпка на подкрепа е справедлива защита на нашия народ", отбеляза Зеленски.

Според него на срещата е обсъдено и значението на гласуването на закони, които са задължения на Украйна към партньорите. „Върховната рада вече гласува за някои от решенията, а до края на годината ще бъдат гласувани и всички останали закони, необходими за финансова подкрепа", увери президентът.

Uкраинският президент Володимир Зеленски сe срещна днес в Ню Йорк с управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева СНИМКА: РОЙТЕРС

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