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Тръмп: Америка имаше много добра тричасова среща с Иран

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Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Днес американски представители са имали "много добра" тричасова среща с иранска делегация. Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред представители на медиите в кулоарите на Общото събрание на ООН, предаде Ройтерс.

Преди това - след срещата си с британския премиер Анди Бърнам в Ню Йорк, Тръмп каза, че преговорите с Иран продължават и според него ще се стигне до споразумение.

"Мисля, че ще се стигне до споразумение", посочи американският държавен глава. "Те искат да разговарят с нас. Те разговарят с нас, отношенията ни се развиват", добави той. "Но не можем да им позволим – и те го разбират – не можем да им позволим да се сдобият с ядрено оръжие", посочи Тръмп, припомня БТА.

Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

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