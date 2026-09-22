F-16 на американските ВВС се разби в Германия

Изтребител F-16 на американските военновъздушни сили се разби край авиобазата "Шпангдалем" в западната част на Германия. Пилотът обаче успява да се катапултира преди падането на машината и е откаран за медицински преглед. Инцидентът е станал около 14:30 часа местно време (15:30 ч. българско време), съобщиха американските военни.

Самолетът е бил на въоръжение в 52-ро крило на ВВС на САЩ, базирано в „Шпангдалем". Машината е паднала на голф игрището на базата, разположено под трасето за заход към една от пистите. Според първоначалните данни за инцидента, полетът е бил тренировъчен, а изтребителят е бил в близост до пистата при падането, съобщава Ройтерс.

След катастрофата над района се е издигнал гъст черен дим, а към мястото са били изпратени пожарни, медицински и аварийни екипи. Местни жители видели самолета да губи бързо височина, след което последвал взрив и голям стълб дим. Германските служби също са били мобилизирани заради инцидента, съобщава „Ню Йорк Поуст".

Пилотът е успял да се катапултира, но получил наранявания и е бил откаран в болница. Няма данни за други пострадали. Причината за катастрофата все още не е установена и се разследва от американските военни. По предварителни данни падането на самолета може да е причинено от сблъсък с птица.

„Шпангдалем" е една от ключовите американски военни бази в Европа. Там е разположено 52-ро крило, включващо 480-а изтребителна ескадрила, която оперира с F-16 и изпълнява задачи в подкрепа на операциите на ВВС на САЩ и НАТО. В базата работят около 5000 военни и цивилни служители, а американското военно присъствие в района датира от 50-те години на ХХ век.

Катастрофата в Германия се случва само дни след друг инцидент с американски F-16 в САЩ. На 17 септември изтребител се разби по време на тренировъчен полет в северната част на Мичиган, като и тогава пилотът успя да се катапултира.