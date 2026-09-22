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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23607199 www.24chasa.bg

Макрон: В света се завръща законът на джунглата

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Френският президент Еманюел Макрон в обръщението си към Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Снимка: Ройтерс

 В света се завръща законът на джунглата. Това предупреди френският президент Еманюел Макрон в обръщението си към Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Той призова за „твърда подкрепа за Организацията на обединените нации".

"Въпросът, който ни е зададен по много прост начин, е дали искаме да живеем в това естествено състояние - с форма на завръщане към закона на джунглата, или в цивилизована международна общност", заяви Макрон, предадоха Франс прес и БТА.

Сега - повече от всякога - е наш дълг да застанем твърдо редом до Организацията на обединените нации, за да решим заедно всичко в общия интерес", добави френският държавен глава.

Той обяви, че това, което се наблюдава в ивицата Газа, е спектакъл, "от който всеки трябва да се срамува". Макрон посочи, че в населения с палестинци анклав не е отворен нито един хуманитарен коридор.

Френският президент Еманюел Макрон в обръщението си към Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Снимка: Ройтерс

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