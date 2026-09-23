Иран постави пред САЩ условията си за отваряне на Ормузкия проток

Иран е поставил пред САЩ условията си за отваряне на Ормузкия проток, съобщиха световните агенции.

Те са били представени от външния министър Абас Арагчи на среща с американския емисар Стив Уиткоф в Ню Йорк. По данни на иранската медия ИРИБ Техеран настоява за незабавно вдигане на американската морска блокада, размразяване на иранските активи и край на военните действия по всички фронтове, посочи БТА.

Разговорите се проведоха на фона на острата позиция на президента Доналд Тръмп. В речта си пред Общото събрание на ООН той защити действията на САЩ срещу Иран и предупреди, че Вашингтон може да унищожи Ислямската република, ако не бъде постигнато споразумение. По-късно Тръмп потвърди, че американски и ирански представители са провели среща в кулоарите на сесията на ООН.

Така публичните заплахи на Вашингтон се съчетаха с дипломатически контакти, докато отварянето на Ормузкия проток остава едно от ключовите условия на Техеран за прекратяване на конфликта.