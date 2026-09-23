Експерт по езика на тялото: Тръмп показа власт, Бърнам – видимо напрежение (Снимки, видео)

Ръкостискането на Тръмп с Бърнам е жест на власт заради скоростта и силата на захвата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп демонстрира „жест на власт" при първата си среща с британския премиер Анди Бърнам, смята експертът по езика на тялото Джуди Джеймс. Двамата се срещнаха за първи път във вторник в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. По време на срещата Тръмп отново отправи остри критики към медиите, докато според Джеймс Бърнам е демонстрирал поредица от жестове, които могат да бъдат интерпретирани като признаци на дискомфорт и желание да се дистанцира от конфронтацията. „Когато Тръмп отново се впуска в любимата си тема за „фалшивите новини", виждаме как Бърнам започва да демонстрира поредица от жестове на дистанциране и неудобство", заяви Джеймс пред "Дейли мейл". По думите ѝ Бърнам разплита пръстите си и прокарва ръка през косата си по начин, който изглежда като нервен ритуал и своеобразен опит да прикрие изражението си. Експертът обръща внимание и на стегнатото му изражение, което според нея за кратко създава впечатление за опит да демонстрира увереност. В същото време движението на очите му може да се интерпретира като търсене на изход от ситуацията. В този момент погледът на Бърнам се насочва встрани, което според Джеймс създава впечатление, че той се опитва да остане над конкретния спор.

Тръмп продължи емоционалното си изказване за медиите, след като дни по-рано администрацията му забрани достъпа на CNN, MS NOW и Politico до Белия дом заради обвинения в разпространяване на „фалшиви новини". Според Джеймс е имало осезаем контраст между физическата увереност на Тръмп и по-сдържаната поза на британския премиер. „Тръмп продължава с повдигане на едното рамо и се усмихва, когато казва „Те дойдоха", като размахва ръка към Бърнам, сякаш забелязва нежеланието му да се включи с мнение", коментира тя. След това, според експерта, Бърнам демонстрира видима неловкост, като започва да дърпа единия си показалец с другата ръка, докато слуша как Тръмп заявява: „Няма да го търпя", придружено от рязко мигане.

Особено внимание Джуди Джеймс обръща на момента, в който двамата се поздравяват. Тръмп бързо протяга ръка към Бърнам за ръкостискане. Макар жестът да изглежда приятелски, експертът го определя и като физическа демонстрация на надмощие. „Ръкостискането на Тръмп с Бърнам е жест на власт заради скоростта и силата на захвата", казва Джеймс. По думите ѝ Тръмп протяга ръката си бързо, с длан нагоре, а при контакта се чува отчетлив звук от сблъсъка на ръцете. Реакцията на Бърнам, според нея, е значително по-сдържана. „В отговор на тази покана да демонстрира своите лидерски качества Бърнам заема напрегната, леко приведена поза, като държи ръцете си сключени пред тялото. Това създава своеобразна защитна бариера", обяснява Джеймс.

Експертът посочва и други жестове, които тя интерпретира като признаци на нервност – многократно докосване на косата, игра с пръстите и въртене на сватбената халка. „Начинът му на говорене, който на моменти изглежда разпиляно, показва вътрешно напрежение. По-късно той демонстрира цяла поредица от нервни ритуали – прокарва ръка през косата си, занимава се с пръстите си, дърпа единия показалец с другата ръка и дори си играе със сватбената халка, което може да подсказва търсене на емоционална опора в семейството", казва Джеймс.

Анализът на езика на тялото идва на фона на среща, която като цяло премина в топла атмосфера. Тръмп похвали Бърнам като „естествен бизнесмен" и заяви, че отношенията между САЩ и Великобритания са по-силни, отколкото са били при предшественика му на премиерския пост Кийр Стармър. „Мисля, че сте във възход. Те са повече, отколкото бяха с последния ви премиер, нека го кажа така", заяви Тръмп. „В момента, съдейки по отношенията ми с вашия премиер Анди, мисля, че се справяме много добре", добави американският президент. Според Джеймс Тръмп умишлено е демонстрирал отношение на одобрение към новия британски премиер. „Тръмп наистина показа жестове на топлота към Бърнам, а в началото имаше и няколко положителни сигнала под формата на комплименти", коментира тя.

Експертът обръща внимание и на реакцията на британския външен министър Ед Милибанд, който се намира близо до двамата по време на срещата. Докато Тръмп хвалел Бърнам, според Джеймс изражението на Милибанд изглеждало така, сякаш той би предпочел похвалите да са били отправени към него.

Приятелският тон на срещата обаче беше съпроводен от сериозно политическо разминаване. Тръмп отново разкритикува спорното споразумение за островите Чагос, по силата на което Великобритания трябва да прехвърли суверенитета над архипелага на Мавриций, като същевременно САЩ и Великобритания ще продължат да използват стратегически важната военна база на остров Диего Гарсия. „Не го подкрепям. Смятам, че това е ужасна сделка", заяви Тръмп пред журналисти. „Изведнъж казват, че имат собственост – някой има собственост, който никога не се е появявал преди, след десетилетия и векове. Смятам, че това е нелепо", добави американският президент.

Тръмп заяви, че е обсъдил въпроса с Бърнам и намекна, че британският премиер ще преразгледа споразумението. „Това е много стратегическо място. И е уникално... Това е много важна част от територията във военно и стратегическо отношение", каза той. Съгласно споразумението, договорено от предишното лейбъристко правителство, Великобритания трябва да прехвърли суверенитета над островите на Мавриций, като запази достъпа до базата Диего Гарсия чрез 99-годишен договор за наем. Британското правителство заявява, че договореността ще включва плащания със среден размер около 101 милиона паунда годишно, а общата стойност на споразумението е оценена на около 3,4 милиарда паунда по метода на нетната настояща стойност. Сделката предизвика сериозна критика от опонентите си, а ратификацията ѝ беше забавена на фона на възражения от Вашингтон.

Тръмп отново отправи критики и към бившия премиер Кийр Стармър, припомняйки отказа на предишното британско правителство да позволи на САЩ да използват Диего Гарсия за удари срещу Иран. Американският президент подчерта стратегическото значение на базата и направи сравнение между отношенията си с Бърнам и тези с предшественика му Стармър.