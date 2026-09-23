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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23607387 www.24chasa.bg

Тръмп подкрепи забрана за износ на US дизел заради скока на цените

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепи идеята за забрана на износа на американски дизел, на фона на рязкото поскъпване на горивата заради войната в Близкия изток, предаде Франс прес.

Тръмп заяви, че мярката може да помогне за ограничаване на цените на горивата в САЩ. Министърът на финансите Скот Бесънт съобщи, че администрацията проучва дали пълна или частична забрана би била ефективна, като решението се очаква скоро, посочи БТА.

Сред поддръжниците на идеята са сенаторите Чък Грасли и Джон Тюн. Цената на дизела в САЩ достигна средно 6,53 долара за галон, според Американската автомобилна асоциация.

САЩ са най-големият производител и потребител на петрол в света. През юни страната е изнасяла над 1,4 млн. барела дестилирани продукти дневно, основно дизел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

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