Какво съдържа споразумението за сигурност между САЩ, Гренландия и Дания?

САЩ разширяват военното си присъствие в Гренландия и ще могат да изградят две нови бази на острова. Това е един от ключовите моменти в споразумението за сигурност, подписано вчера от САЩ, Дания и Гренландия на фона на продължилото месеци напрежение около автономната датска територия. До договореността се стигна след многократните изявления на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ трябва да поемат контрол над стратегически важния остров.

Новото споразумение надгражда американско-датския договор от 1951 г. за отбраната на Гренландия. Според публикувания от датското правителство текст Вашингтон получава възможност да създаде две нови военни бази – в Нарсарсуак в южната част на острова и в Местервиг на източното крайбрежие. Предвижда се и разширяване на базата „Питуфик", която в момента е единствената действаща американска база в Гренландия.

Американски самолети и плавателни съдове ще получат по-широки права за движение на територията на Гренландия и в нейните териториални води. В документа обаче не е посочено колко американски военнослужещи могат да бъдат разположени, нито са определени конкретни срокове за изпълнение на договореното.

Споразумението предвижда и засилване на ролята на НАТО в Арктика. Дания от своя страна поема ангажимент да увеличи собствените си усилия за сигурността в региона. Държави извън НАТО няма да могат да поддържат постоянно военно присъствие на острова.

Отделна клауза урежда евентуална бъдеща независимост на Гренландия. Ако островът се отдели от Дания, Копенхаген и Нуук трябва да гарантират, че новата държава ще остане част от НАТО, включително чрез кандидатстване за членство, ако това се окаже необходимо.

В същото време документът изрично признава правото на гренландците на самоопределение. Американското присъствие трябва да се осъществява при зачитане на местното общество и начина на живот на населението.

Договореността има и икономическо измерение. Тя не ограничава американските инвестиции и интереси в добива на природни ресурси, но поставя бариери пред навлизането на капитали от определени държави в чувствителни отрасли. Инвеститори извън НАТО, ЕС и партньорските на алианса държави няма да могат да придобиват контрол или значително влияние в такива сектори. Гренландските власти ще проверяват инвестициите за спазването на тези ограничения, пише Ройтерс, цитиран от БТА.

Преди да влезе в сила, споразумението трябва да бъде одобрено от парламентите на Дания и Гренландия. То е безсрочно, а промени в него ще могат да се правят единствено със съгласието на страните.