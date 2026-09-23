Великобритания прави център срещу руската дезинформация

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Национален център за информационна защита създава Великобритания за противодействие на дезинформацията, дийпфейковете и други онлайн заплахи, съобщи премиерът Анди Бърнам пред Общото събрание на ООН, предаде ДПА.

По думите му Русия и други враждебни държави водят мащабни кампании за манипулиране на общественото мнение чрез ботове, фалшиви сайтове и подправени медийни публикации. Новото звено ще работи с разузнавателните служби, полицията, правителствените институции и социалните платформи, посочи БТА.

Бърнам съобщи още, че Великобритания и САЩ подготвят партньорство за използване на изкуствен интелект при защитата на критичната инфраструктура от кибератаки. Лондон планира също да постави сигурността на ИИ сред приоритетите на британското председателство на Г-20 през 2027 г.

Британската позиция се различава от тази на президента на САЩ Доналд Тръмп, който отхвърли идеята за глобално регулиране на изкуствения интелект.