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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23607459 www.24chasa.bg

Макрон критикува Израел за Газа в ООН, Тел Авив: Думите му са гротескно абсурдни

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Президентът Еманюел Макрон Снимка: СНИМКА: Екс/ @EmmanuelMacron

Като "гротескно абсурдни" определиха от канцеларията на премиера на Израел Бенямин Нетаняху думите на френския президент Еманюел Макрон, който осъди действията на Тел Авив в Западния бряг пред Общото събрание на ООН, предаде Франс прес.

От канцеларията на премиера Нетаняху заявяват, че бойци на „Хамас" продължават да извършват нападения срещу израелци на Западния бряг, посочи БТА.

Макрон изрази съжаление за хуманитарната ситуация в Газа и осъди действията на Израел на Западния бряг. Той отново призова за решение с две държави като основа за сигурността на Израел и палестинците.

Израелската реакция идва на фона на продължаващо насилие на Западния бряг, включително нападения както от палестинци срещу израелци, така и от израелски заселници срещу палестинци и тяхно имущество.

Президентът Еманюел Макрон

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