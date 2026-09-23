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Рубио и Лавров се срещат в ООН днес

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Марко Рубио СНИМКА: Екс/SenMarcoRubio

Американският държавен секретар Марко Рубио ще се срещне днес с руския външен министър Сергей Лавров в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщи Държавният департамент, предаде Франс прес.

Срещата ще се проведе в деня, в който украинският президент Володимир Зеленски ще направи изказване пред Общото събрание. Тя идва на фона на нови дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна, посочи БТА.

Вчера Зеленски се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп. По думите на украинския лидер двамата са обсъдили възможно прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура като първа стъпка към по-широка деескалация и прекратяване на войната. Зеленски заяви, че Киев е готов на такова споразумение и се надява Вашингтон да убеди Москва да се включи в преговори.

Пред Общото събрание Тръмп заяви, че САЩ работят с Русия и Украйна за намиране на решение на конфликта.

Марко Рубио СНИМКА: Екс/SenMarcoRubio

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