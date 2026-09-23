Тръмп призова „Щит на Америките“ за санкции срещу 24 наркокартела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова страните от обединението „Щит на Америките" да наложат санкции на 24 наркокартела, определени от Вашингтон като чуждестранни терористични организации.
На среща на върха в кулоарите на Общото събрание на ООН Тръмп призова наркотрафикантите да бъдат обявени за обща заплаха за сигурността на американския континент, посочи БТА.
Страните от алианса се ангажираха да замразяват активи и да налагат визови и имиграционни ограничения на членове и свързани с картелите лица.
Сред организациите са „Мара Салватруча", „Трен де Арагуа" и мексикански наркокартели.
Инициативата „Щит на Америките" беше предложена от Тръмп с цел по-тясно сътрудничество между страните в борбата с транснационалната организирана престъпност. В нея участват САЩ и редица държави от Централна и Южна Америка и Карибския регион.