Тръмп призова „Щит на Америките“ за санкции срещу 24 наркокартела

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова страните от обединението „Щит на Америките" да наложат санкции на 24 наркокартела, определени от Вашингтон като чуждестранни терористични организации.

На среща на върха в кулоарите на Общото събрание на ООН Тръмп призова наркотрафикантите да бъдат обявени за обща заплаха за сигурността на американския континент, посочи БТА.

Страните от алианса се ангажираха да замразяват активи и да налагат визови и имиграционни ограничения на членове и свързани с картелите лица.

Сред организациите са „Мара Салватруча", „Трен де Арагуа" и мексикански наркокартели.

Инициативата „Щит на Америките" беше предложена от Тръмп с цел по-тясно сътрудничество между страните в борбата с транснационалната организирана престъпност. В нея участват САЩ и редица държави от Централна и Южна Америка и Карибския регион.