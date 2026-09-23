САЩ ограничават приема на бежанци до 17 500 през 2027 г. и то бели южноафриканци

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Администрацията на президента Доналд Тръмп планира през 2027 г. САЩ да приемат до 17 500 бежанци, като приоритет ще имат предимно бели южноафриканци, съобщи Асошиейтед прес.

В уведомление до Конгреса администрацията посочва, че африканерите са изложени на риск от отнемане на земя и други форми на преследване. Южноафриканското правителство обаче отхвърля твърденията, че белите южноафриканци са преследвано малцинство, посочи БТА.

Предвижда се около 500 млн. долара да бъдат отделени за новопристигналите. Решението предизвика критики от организации, които работят с бежанци.

Приемът от 17 500 души е значително под историческите нива. От създаването на програмата през 1980 г. САЩ са приемали средно около 92 000 бежанци годишно. При управлението на Джо Байдън целта беше 125 000 души.

Африканерите са потомци предимно на холандски и френски заселници и са свързани с историческото управление на апартейда в Южна Африка, продължило до 1994 г.