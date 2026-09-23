ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Физика на тъгата“ на Георги Господинов ще бъде пр...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23607696 www.24chasa.bg

САЩ ограничават приема на бежанци до 17 500 през 2027 г. и то бели южноафриканци

4264
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Бежанци Снимка: Pixabay

Администрацията на президента Доналд Тръмп планира през 2027 г. САЩ да приемат до 17 500 бежанци, като приоритет ще имат предимно бели южноафриканци, съобщи Асошиейтед прес.

В уведомление до Конгреса администрацията посочва, че африканерите са изложени на риск от отнемане на земя и други форми на преследване. Южноафриканското правителство обаче отхвърля твърденията, че белите южноафриканци са преследвано малцинство, посочи БТА.

Предвижда се около 500 млн. долара да бъдат отделени за новопристигналите. Решението предизвика критики от организации, които работят с бежанци.

Приемът от 17 500 души е значително под историческите нива. От създаването на програмата през 1980 г. САЩ са приемали средно около 92 000 бежанци годишно. При управлението на Джо Байдън целта беше 125 000 души.

Африканерите са потомци предимно на холандски и френски заселници и са свързани с историческото управление на апартейда в Южна Африка, продължило до 1994 г.

Бежанци Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание