ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Физика на тъгата“ на Георги Господинов ще бъде пр...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23607747 www.24chasa.bg

Шеф в НАТО: Путин става все по-рисков и опасен

3788
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
ВЛАДИМИР ПУТИН

Руският президент Владимир Путин става все по-безразсъден, опасен и склонен да рискува, докато войната в Украйна продължава, заяви заместник-командващият силите на НАТО в Европа маршал Джон Стрингър, цитиран от Асошиейтед прес.

По думите му Москва се стреми да раздели западните съюзници и вече използва хибридни действия като саботажи и шпионаж. Стрингър призова страните от НАТО да бъдат внимателни, за да не допуснат „прекомерна реакция", която би могла да бъде използвана от Кремъл.

Представители на Полша и Франция предупредиха за възможни атаки срещу страни от алианса, докато британски и балтийски представители призоваха за по-голяма предпазливост.

Американският посланик в НАТО Матю Уитакър заяви, че Путин не търси пряк конфликт с алианса. Генералният секретар Марк Рюте от своя страна подчерта, че НАТО трябва да поддържа висока готовност и да е способен на твърд отговор при евентуална атака.

ВЛАДИМИР ПУТИН

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание