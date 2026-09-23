Шеф в НАТО: Путин става все по-рисков и опасен

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Руският президент Владимир Путин става все по-безразсъден, опасен и склонен да рискува, докато войната в Украйна продължава, заяви заместник-командващият силите на НАТО в Европа маршал Джон Стрингър, цитиран от Асошиейтед прес.

По думите му Москва се стреми да раздели западните съюзници и вече използва хибридни действия като саботажи и шпионаж. Стрингър призова страните от НАТО да бъдат внимателни, за да не допуснат „прекомерна реакция", която би могла да бъде използвана от Кремъл.

Представители на Полша и Франция предупредиха за възможни атаки срещу страни от алианса, докато британски и балтийски представители призоваха за по-голяма предпазливост.

Американският посланик в НАТО Матю Уитакър заяви, че Путин не търси пряк конфликт с алианса. Генералният секретар Марк Рюте от своя страна подчерта, че НАТО трябва да поддържа висока готовност и да е способен на твърд отговор при евентуална атака.