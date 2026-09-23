Гърция си върна 15 древни артефакта от САЩ

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Петнадесет древни артефакта, незаконно изнесени от Гърция, бяха върнати от Съединените щати. Предаването им се състоя на официална церемония в Окръжната прокуратура на Манхатън в Ню Йорк.

Антиките бяха приети от гръцкия министър на културата Лина Мендони. С тях общият брой на културните ценности, върнати на Гърция със съдействието на прокуратурата в Манхатън от 2022 г. насам, достигна 179.

Колекцията обхваща период от третото хилядолетие преди Христа до I век след Христа. Сред най-старите предмети са мраморна цикладска женска фигурка от около 2700–2600 г. пр. Хр. и глинен съд с чучур, наподобяващ птича човка, датиран към 1750–1700 г. пр. Хр.

В Гърция се завръщат още бронзова гривна от VII–VI век пр. Хр., мраморен съд от около 400 г. пр. Хр., бронзово огледало и кана от IV век пр. Хр., както и златно колие с висулка във формата на амфора от около 125–120 г. пр. Хр.

Сред върнатите ценности е и мъжка глава от пароски мрамор, изработена през I век след Христа. Според експертите тя вероятно изобразява гения – олицетворение на духа и закрилника на императора.

Особено значение имат два бронзови шлема и три бронзови защитни плочи, които са били прикрепяни към колана на воините. Петте предмета датират от края на VII век пр. Хр. и произхождат от местността Афрати край Вианос, на остров Крит.

Произходът им е свързан с мащабни незаконни разкопки, извършени през 1964 г. Гръцките експерти са проследили историята на находките чрез архиви, научни публикации, държавни документи, полицейска кореспонденция и данни за конфискации.

Част от предметите, открити при същите разкопки, вече се съхраняват в Археологическия музей в Ираклион. Някои от върнатите артефакти ще бъдат присъединени към останалите находки от същата археологическа група.