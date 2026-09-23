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Гърция купува „Щита на Ахил" за 3 млрд. евро, гръцки компании ще разработват системата за управление

Бойка Атанасова, Атина

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Гърция СНИМКА: Pixabay

Гърция и Израел подписаха междуправителствено споразумение за изграждането на многослойната система за противовъздушна, противоракетна и противодронова отбрана „Щитът на Ахил". Стойността на договора е 3,035 млрд. евро, а изпълнението на програмата започва незабавно.

Споразумението беше подписано на 31 август в Тел Авив. В проекта ще участват 19 гръцки компании, като делът на местната отбранителна индустрия трябва да надхвърли 25% от общата стойност, или приблизително 750 млн. евро.

Новата отбранителна мрежа ще включва израелските системи SPYDER, BARAK MX и David's Sling, както и многофункционални радари за въздушно наблюдение. Предвижда се те да бъдат обединени чрез национална система за командване и контрол.

Според публикуваната информация софтуерът за централната система за управление ще бъде разработен съвместно от гръцката компания SCYTALYS и израелската Rafael. Очаква се създаденият код и последващите му изменения да останат под контрола на Гърция.

Атина обаче няма да получи изходния код на отделните израелски бойни системи SPYDER, BARAK MX и David's Sling. Тяхната вътрешна софтуерна архитектура ще остане собственост на производителите.

Така Гърция ще разполага със собствен контрол върху централната система, която свързва отделните компоненти, но ще продължи да зависи от доставчиците при поддръжката и модернизирането на самите оръжейни комплекси.

Въпросът за изходния код предизвика политически реакции в Атина. Опозиционни партии поискаха правителството да разясни каква степен на технологична самостоятелност ще има страната и дали договорът гарантира пълен оперативен контрол върху системата.

„Щитът на Ахил" е част от мащабната програма за модернизация на гръцките въоръжени сили. Очаква се системата да бъде напълно оперативна в срок от 35 месеца.

Гърция СНИМКА: Pixabay

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