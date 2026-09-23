Българско училище отваря врати в Офринио, 20 деца вече са заявили интерес

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Училище за изучаване на български език ще започне работа през следващите дни в Офринио, област Кавала. До момента желание да посещават занятията са заявили 20 деца от семейства, които живеят постоянно или прекарват част от годината в района.

Инициативата е на сдружение „България" в Северна Гърция, което развива мрежа от български неделни училища. Още през юни организацията отправи покана към родителите в Офринио, за да проучи интереса към създаването на групи за деца на възраст между 4 и 18 години.

Директорът на българското училище в Кавала Таня Колева съобщи пред Lionnews.gr, че сред желаещите има деца на българи, установили се постоянно или сезонно в района, както и деца от смесени бракове.

Училището ще приема и гръцки деца, които искат да изучават български език. Според Колева част от тях проявяват интерес заради възможността да продължат образованието си в България или да използват езика в бъдещата си професионална реализация.

Децата от български и смесени семейства продължават да учат в гръцките държавни училища, а занятията по български език ще се провеждат допълнително, извън редовната учебна програма.

Обучението е безплатно, като разходите за преподавателите и организацията на учебния процес се поемат от българската държава.

Сдружение „България" вече поддържа неделни училища и учебни групи в Серес, Драма, Кавала, Комотини, Като Неврокопи, Неа Перамос, Неа Врасна и Аспровалта.

Откриването на училище в Офринио е свързано с увеличаващия се брой български граждани по крайбрежието между Аспровалта и Кавала. Част от тях са закупили имоти и пребивават в района продължително, а други вече са се установили за постоянно.