Си Цзинпин пристига във Вашингтон за среща с Тръмп

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Китайският президент Си Цзинпин пристига във Вашингтон за тридневно посещение, по време на което ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп ще посрещне лично Си на военновъздушната база „Андрюс" край Вашингтон. Очаква се визитата да включва официална церемония, държавна вечеря и разговори между двамата лидери, посочи БТА.

На срещата ще бъдат обсъдени ключови въпроси от двустранните отношения на фона на напрежението между САЩ и Китай в областта на търговията, изкуствения интелект, войната в Иран и Тайван. Очакванията за конкретен пробив са ограничени.

В петък Си и съпругата му Пън Лиюан ще посетят Националния архив на САЩ. На официалната вечеря се очаква да присъстват и представители на американския технологичен сектор.