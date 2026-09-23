Кулата „УниКредит“ в Милано светна в цветовете на българското знаме за Деня на независимостта

Вечерта на 22 септември, по повод Деня на независимостта на България, кулата „УниКредит", която е един от най-разпознаваемите силуети на Милано, бе осветена в цветовете на българския трибагреник. Това съобщиха за „24 часа" от българското Генерално консулство в града. Така на 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта българското знаме се издигна символично над Милано и се превърна в ярък знак за приятелството и близките отношения между България и Италия.

Инициативата бе реализирана за трети път от нашето Генерално консулство в сътрудничество с „УниКредит Италия". В празничната вечер бялото, зеленото и червеното озариха характерната спираловидна кула, която се извисява над площад „Гае Ауленти" и се вижда от множество точки на Милано.

За първи път кулата бе осветена с българските национални цветове през 2019 г. по инициатива на Генералното консулство. През 2020 и 2021 г. традицията бе прекъсната заради пандемията от COVID-19, а след възобновяването й превръщането на един от най-емблематичните небостъргачи на Милано в своеобразен „посланик" на България се превърна в красив жест към българската общност и към приятелските отношения между двете страни.

Самата кула „УниКредит" е част от мащабния проект за преобразяване на района „Порта Нуова", който през последните години промени облика на Милано и превърна квартала около площад „Гае Ауленти" в един от символите на модерния град. Небостъргачът се намира в непосредствена близост до Корсо Комо и гара „Порта Гарибалди", а неговият характерен силует се откроява на фона на миланския хоризонт.

С височина от 231 метра до върха на шпила кулата е най-високата сграда в Италия, ако се измерва до архитектурния й връх. Проектирана е от аржентинеца Сезар Пели, един от най-известните архитекти на небостъргачи в света, и е официално открита през февруари 2014 г. Сградата е централа на банковата група „УниКредит" и в нея работят около 4000 души.

Най-впечатляващият елемент на небостъргача обаче е неговият шпил. Става въпрос за 80,5-метрова стоманена конструкция, която се издига асиметрично над основната част на сградата и постепенно се извива в спирала. Именно той превръща кулата в един от най-лесно разпознаваемите символи на Милано.

Шпилът е монтиран през октомври 2011 г. по време на сложна операция, при която отделните му части са поставени една по една с помощта на хеликоптер. Конструкцията е изработена от перфорирана стомана, което позволява да се намали въздействието на вятъра и да се предотврати натрупването на лед. Вечер шпилът се превръща в своеобразен огромен светлинен екран.Облицован с LED осветление, той може да сменя цветовете си и през годините е бил използван за различни поводи -от италианския национален празник и коледните празници до международни кампании и прояви на солидарност. Кулата е осветявана например в цветовете на френския трикольор след атентатите в Париж през 2015 г., както и в цветовете на дъгата по време на Pride Week. "УниКредит" е използвала светлината на шпила и за да представи цветовете на различни държави, в които банковата група присъства.