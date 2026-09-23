Световната банка отпуска до 170 млн. долара за възстановяването след наводненията в Непал

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Световната банка е осигурила до 170 млн. долара спешно финансиране за подкрепа на Непал след опустошителните наводнения в края на август, предаде Ройтерс.

Средствата ще бъдат насочени към непосредствените действия на правителството, възстановяването на критична инфраструктура и основни услуги, посочи БТА.

Наводнението на 26 август в района на границата с Китай беше предизвикано от срутване на ледник и последвала огромна приливна вълна. По данни на властите бедствието е отнело живота на около 1400 души, а разходите за възстановяване се оценяват на над 4,7 млрд. долара.