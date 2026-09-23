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Тайван ще поддържа тесни контакти със САЩ за ускоряване на оръжейните доставки

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Знамето на Тайван

Тайван ще продължи да поддържа тесни контакти със САЩ за ускоряване на доставките на американско оръжие, заяви представител на тайванското Министерство на отбраната преди срещата между китайския президент Си Цзинпин и американския му колега Доналд Тръмп във Вашингтон, предаде Ройтерс.

Заместник-говорителят на ведомството Чао Фу-чун заяви, че сигурността и стабилността в Индо-Тихоокеанския регион са общ интерес на демократичните държави. По думите му Тайпе ще продължи да работи с Пентагона за навременни оръжейни доставки, посочи БТА.

Китай разглежда Тайван като част от своята територия и настоява САЩ да прекратят продажбите на оръжие на острова. Очаква се Си Цзинпин да постави въпроса пред Тръмп по време на срещата им.

През декември миналата година Тръмп одобри пакет за отбрана на Тайван на стойност 11 млрд. долара, а втори пакет за близо 14 млрд. долара по-късно беше отложен.

САЩ са най-големият доставчик на оръжие за Тайван, който паралелно развива собствено производство, включително на подводници, изтребители и ракети с голям обсег.

Знамето на Тайван

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