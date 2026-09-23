11 убити при стрелба на празненство в Южна Африка

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Единадесет души са убити, а трима са ранени при нападение срещу къща в Дърбан, Южна Африка, съобщиха полицията и премиерът на провинция Квазулу-Натал Тамсанка Нтули, цитирани от АП и АФП.

Жертвите, сред които е имало и бременна жена, са били на празненство, когато трима въоръжени нападатели нахлули в дома малко преди 23 ч. и открили огън. Според местни медии нападателите принудили присъстващите да се съберат в една от стаите, след което подпалили автомобил, принадлежал на една от жертвите, посочи БТА.

Мотивите за нападението не са известни, а извършителите се издирват.

Южна Африка е сред страните с най-висок брой убийства в света. В някои райони армията подпомага полицията в борбата с престъпността.