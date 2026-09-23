Никушор Дан: Малко вероятно е Русия да атакува страна от НАТО през следващите две години

Малко вероятно е Русия да атакува страна от НАТО през следващите една-две години, но Румъния трябва да бъде подготвена, заяви румънският президент Никушор Дан в интервю за Си Ен Ен.

Той каза, че не вярва Русия да е искрено готова за преговори за прекратяване на войната в Украйна. Според него Европа трябва да продължи да подкрепя Украйна и да налага санкции на Москва, като едновременно увеличава разходите за отбрана и задълбочава сътрудничеството между европейските държави, посочи БТА.

Дан подчерта и значението на американското военно присъствие в Европа. По думите му в Румъния в момента има около 1500 американски военнослужещи и би било положителен сигнал да се извърши по-балансирано разпределение на американските сили в Европа.

Румънският президент заяви още, че не смята навлизането на руски дронове във въздушното пространство на НАТО за умишлено, но определи дезинформацията, хибридните атаки и нападенията срещу критична инфраструктура като инструменти за подкопаване на доверието в институциите и подкрепата за Украйна.

Дан е в Ню Йорк за 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, където днес се очаква да произнесе реч.