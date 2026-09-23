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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23608803 www.24chasa.bg

КМГ: Китайски учени откриха най-леката двойна система от неутронни звезди

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Екип, ръководен от Хан Дзинлин, изследовател в Националните астрономически обсерватории на Китайската академия на науките, направи важно откритие, използвайки изключително високата чувствителност на китайския сферичен радиотелескоп с апертура 500 метра (FAST).

Екипът е засякъл пулсара J1856−0039, част от двойна система от неутронни звезди с компактна орбита. Тази система се отличава с изключително кратък орбитален период и е двойната система от неутронни звезди с най-малка маса, известна досега.

Откритието, основано на множество прецизни наблюдения, представлява строг тест на общата теория на относителността и предлага нова цел за изучаване на екстремни астрофизични явления, същността на гравитацията и произхода на химичните елементи във Вселената. Изследването бе публикувано в списанието „Physical Review Letters".

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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