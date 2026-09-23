ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нидерландия се завръща на "Евровизия"

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23608833 www.24chasa.bg

КМГ: 270 милиона души в Китай имат висше образование

КМГ

1336
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Китайска медийна група

Днес на пресконференцията на пресслужбата на Държавния съвет за „Началото на 15-ия петгодишен план", представител от Министерството на образованието съобщи, че в Китай е създадена най-голямата и най-качествена образователна система в света, като степента на всеобщ достъп и справедливост в образованието е сред най-високите в света.

Основното образование достига средното ниво за страните с високи доходи, а процентът на задържане в задължителното образование е 96,1%. Капацитетът на висшето образование да подпомага самостоятелните иновации в науката и технологиите и самостоятелното подготвяне на кадри е ефективно повишен, което ускорява подготовката на голям брой водещи иновативни кадри, от които има спешна нужда за националната стратегия и промишлеността. Населението на страната, получило висше образование, достига 270 милиона души, а международното влияние на китайското образование продължава да нараства.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция (Видео)