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Според доклад от проучване, публикуван на 21 септември от Чикагския съвет по глобални въпроси, 57% от американците подкрепят приятелското сътрудничество с Китай.

Докладът показва, че 57% от американските граждани смятат, че САЩ трябва да развиват приятелско сътрудничество и контакти с Китай. Това продължава тенденцията, наблюдавана от 2024 г. насам, все повече американци да подкрепят контактите с Китай.

Проучването установява, че делът на републиканците, които подкрепят приятелското сътрудничество и контактите с Китай, се е увеличил с 10 процентни пункта спрямо 2025 г., достигайки най-високото си равнище от 2019 г. насам. Демократите също са склонни да подкрепят контактите с Китай.