КМГ: Среща между китайската школа в дигиталното изкуство и архитектурното наследство на София

В продължение на четири вечери българската столица се превърна в сцена, а административния център /Ларгото/ - в един от най-впечатляващите екрани за дигитално изкуство в Европа. От 17 до 20 септември петото издание на световноизвестния фестивал LUNAR „Светлините на София" превърна центъра на българската столица в мащабен спектакъл от светлина, музика, технологии и изкуство.

За първи път, в рамките на проведения по време на фестивала конкурс „Градски пулс" имаше една важна новост – освен международното жури, своя победител можеше да избере и публиката. Гласуването се проведе чрез мобилното приложение на LUNAR, а резултатите бяха обявени на финалната вечер на 20 септември. Наградата на публиката отиде при SKG+ и „PINK PUNK". Това превръща успеха на китайското студио в особено интересен момент от тазгодишния фестивал. Така, публиката от България и много европейски страни, които гледаха светлинния спектакъл, направи своя собствен избор. „Това беше произведение, което не просто се гледа – то се преживява", категорични са всички присъствали в мнението си за китайското студио SKG+ със спектакъла „PINK PUNK".

Конкурсът привлече 45 артисти и студиа от 22 държави, а до финала достигнаха седем творчески екипа от Китай, Италия, Полша, Украйна, Чехия и Индонезия. Те получиха една и съща задача – да погледнат на София не просто като на град с исторически сгради, а като на жив организъм, който има собствен ритъм, енергия и характер.

Финалистите представиха своите произведения върху архитектурния ансамбъл на „Ларгото", включващ фасадите на Народното събрание, Министерския съвет, Президентството и Министерството на образованието. Сред участниците бяха утвърдени имена от международната сцена на светлинното изкуство – от Индонезия, Италия, Полша, Украйна и Чехия.

Сред тях се открои и китайското SKG+ с произведението „PINK PUNK".

„Това е произведение, което трудно може да бъде подминато. Вместо да следва традиционната естетика на архитектурното осветление, SKG+ избира ярък и почти провокативен визуален език. Историческите фасади на Ларгото се превръщат в основа за свят от розови тонове, графити, пънк символика, движение и анимационни образи, които допълнително засилват усещането за сблъсък между различни епохи и култури", казват обикновените хора от публиката, изпълнени с възторг и въодушевление

Тук строгата архитектура на институционалния център на София среща свободата на улицата. Минало срещу настояще. Архитектура срещу графити. Строгост срещу игра, в точно в този контраст се ражда „PINK PUNK".

Защо „PINK PUNK" въздейства толкова силно? Една от причините е, че спектакълът не разчита единствено на техническия мащаб. В него има движение, хумор, контраст и множество малки детайли. Авторите са заложили и на т.нар. „easter eggs" – скрити визуални елементи, които могат да бъдат забелязани при повторно гледане. Това е важно, защото „PINK PUNK" не е произведение, което се изчерпва с един поглед. И самата архитектура го изисква. Зад цветния и привидно спокоен свят на „PINK PUNK" стои сериозна технологична работа. SKG+ изгражда спектакъла върху три различни фасади, които трябва да функционират едновременно като отделни визуални пространства и като една обща композиция. Изображенията, движението и музиката трябва да бъдат прецизно синхронизирани, а общата резолюция достига близо 17K. Това означава огромен обем визуална информация, който трябва да бъде обработен и проектиран върху архитектура с множество различни повърхности и перспективи.

За зрителя всичко това остава почти невидимо. Той вижда единствено резултат - сгради, които сякаш оживяват.

Успехът на „PINK PUNK" поставя София и SKG+ в един и същ международен контекст. Китайското студио работи в областта на New Media Art, immersive art и projection mapping, като комбинира дигитална графика, 3D анимация, архитектура, светлина и музика. Зад SKG+ стои дигиталният артист Gong Zhen, а студиото вече има международен опит и участия в различни светлинни фестивали и проекти. Затова присъствието им в София не беше просто участие на чуждестранен екип в един фестивал. То беше среща между китайската школа в дигиталното изкуство и архитектурното наследство на София.

Именно това е една от големите идеи на конкурса „Градски пулс". Градът не е само сгради, улици и площади. Той е движение, и хората, музиката, светлината, историята, младите, технологиите и културата са част от неговия ритъм. „PINK PUNK" предлага своя собствен прочит на този ритъм – шумен, цветен, свободен и малко провокативен. И може би именно затова той намери толкова силен отклик сред хората. И ако целта на изкуството е да накара хората да спрат, да погледнат нагоре и за няколко минути да видят познатия си град по различен начин, то „PINK PUNK" със сигурност успя да направи точно това.