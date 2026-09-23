Протестите в Косово срещу присъдите на бившите командири на АОК продължават

Протестите в Прищина срещу присъдите на четиримата бивши командири на Армията за освобождение на Косово (АОК) продължават седми ден. Сред участниците са общественици, ветерани от войната в Косово, роднини и близки на осъдените, както и граждани.

На 16 септември Специалният съд за Косово в Хага произнесе присъди срещу Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи за военни престъпления, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г. Тачи и Красничи бяха осъдени на по 25 години затвор, Весели получи 18 години, а Селими – 13 години.

Защитата на четиримата бивши командири започна процедура по обжалване на присъдите.

Решението предизвика политически реакции в Косово и Албания и последваха демонстрации в подкрепа на осъдените. Опозиционната Демократическа партия на Косово внесе в парламента предложение за промени в законодателството, свързано със Специалния съд за Косово и Службата на специалния прокурор в Хага.

Организацията на ветераните от АОК обяви, че ще организира протести и в други градове на Косово. Според организацията демонстрациите ще бъдат в подкрепа на бившите лидери на АОК и ще се провеждат мирно, без да се нарушава конституционният ред.

Гражданската платформа „Свободата има име: АОК" също обяви нови прояви. На 1 октомври в Косово е планирано шествие под мотото „Не от мое име", а на 10 октомври се очаква демонстрация в Брюксел, в която да участват и косовари от диаспората. Платформата планира и петиция срещу присъдите, която символично да бъде изпратена до институции в Брюксел, Страсбург и Хага.

Предвидени са и протести извън Косово – на 26 септември в Дюселдорф и на 27 септември в Женева.

Междувременно изпълняващата длъжността президент на Косово Албулена Хаджиу призова институциите и политическите партии да оставят настрана разделенията и взаимните обвинения. Тя заяви, че е необходим координиран подход към ситуацията и че бъдещите действия трябва да бъдат съгласувани, за да не се предприемат стъпки, които биха могли да влошат положението на Косово или на осъдените в Хага.