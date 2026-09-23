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Гръцката полиция откри над 300 кг канабис в камион на пристанището в Игуменица

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Според оценката на гръцките власти стойността на наркотика при евентуалното му разпространение на гръцкия пазар би надхвърлила 1,2 милиона евро

Гръцката полиция е открила над 300 килограма канабис в товарен камион на пристанището в Игуменица, съобщава обществената телевизия ЕРТ.

Наркотикът е открит в понеделник при операция на дирекцията за борба с организираната престъпност. Задържан е 36-годишният шофьор на камиона, на когото са повдигнати обвинения за внос и трафик на големи количества наркотични вещества на територията на Гърция.

Камионът е превозвал товар с редовни документи. При проверката между него са открити 24 кашона, съдържащи 269 найлонови торбички с канабис, с общо тегло над 300 килограма.

По данни на разследването шофьорът е получил пратката няколко дни по-рано от неизвестно лице в Испания.

Според оценката на гръцките власти стойността на наркотика при евентуалното му разпространение на гръцкия пазар би надхвърлила 1,2 милиона евро, пише БТА.

Според оценката на гръцките власти стойността на наркотика при евентуалното му разпространение на гръцкия пазар би надхвърлила 1,2 милиона евро

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