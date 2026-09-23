Гръцката полиция откри над 300 кг канабис в камион на пристанището в Игуменица

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Гръцката полиция е открила над 300 килограма канабис в товарен камион на пристанището в Игуменица, съобщава обществената телевизия ЕРТ.

Наркотикът е открит в понеделник при операция на дирекцията за борба с организираната престъпност. Задържан е 36-годишният шофьор на камиона, на когото са повдигнати обвинения за внос и трафик на големи количества наркотични вещества на територията на Гърция.

Камионът е превозвал товар с редовни документи. При проверката между него са открити 24 кашона, съдържащи 269 найлонови торбички с канабис, с общо тегло над 300 килограма.

По данни на разследването шофьорът е получил пратката няколко дни по-рано от неизвестно лице в Испания.

Според оценката на гръцките власти стойността на наркотика при евентуалното му разпространение на гръцкия пазар би надхвърлила 1,2 милиона евро, пише БТА.