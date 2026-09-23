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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23609038 www.24chasa.bg

Турция възлага оценка на пет малки модулни реактора в рамките на споразумение със САЩ

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Малък модулен реактор Снимка: КМГ

Турция и САЩ подписаха споразумение за сътрудничество в областта на ядрената енергетика, което предвижда оценка на пет малки модулни реактора, съобщи турското Министерство на енергетиката и природните ресурси.

В рамките на споразумението четири американски компании ще извършат техническа и икономическа оценка на реакторите. Ще бъдат разгледани характеристики като конструкцията и техническите спецификации, разходите, икономическата обосновка, лицензионните процедури и приложимата правна рамка.

Предвидено е също да бъдат анализирани възможностите и рисковете при реализацията на проектите, веригата на доставки, потенциалните източници на финансиране и различните модели за финансиране. За извършването на оценките е определен бюджет от 2 млн. долара, след което трябва да бъде изготвен доклад.

Споразумението обхваща проекти, свързани с развитието на нови атомни електроцентрали. То беше подписано в Ню Йорк от турския министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, директора на турското Дружество за атомна енергия Неджати Ямач и заместник-директора на американската Агенция за търговия и развитие Томас Харди.

Байрактар е в Ню Йорк като част от турската делегация за 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Сътрудничеството е част от плановете на Турция за развитие на ядрената енергетика и за постигане на целта за въглеродна неутралност до 2053 г. Анкара определя разширяването на ядрената енергетика като един от инструментите за увеличаване на местното производство на електроенергия и намаляване на зависимостта от вносни енергийни ресурси, пише БТА.

Споразумението следва постигнатата през миналата година договореност между Турция и САЩ за стратегическо сътрудничество в областта на ядрената енергетика. Тогава Байрактар и държавният секретар на САЩ Марко Рубио подписаха рамково споразумение за развитие на двустранното партньорство в сектора.

Малък модулен реактор

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