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Първият сняг за сезона падна в Румъния, зимата застигна Южните Карпати

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Снежна покривка се е образувала по потя Трансфъгъръшан, където са хвърлени 5 тона сол Снимка: Пиксбей

Първият сняг за сезона падна в Румъния, като зимна обстановка е регистрирана в най-високите части на Южните Карпати, съобщи Националната метеорологична администрация на страната.

Снежна покривка се е образувала по Трансфъгъръшан – един от най-известните планински пътища в Румъния. Най-значителни са натрупванията в района на езерото Бъля, където температурата е паднала до минус 2 градуса.

За поддържане на пътя в проходимо състояние са били задействани две машини, а са разпръснати повече от пет тона сол. Властите призовават шофьорите, които планират пътуване в планинските райони, да се информират предварително за метеорологичните условия и да използват автомобили, оборудвани за зимни условия.

Застудяването е особено осезаемо в южните и западните части на Румъния, където само дни по-рано температурите са били близки до летните. На места температурите са се понижили с около 10 градуса.

Рязката промяна във времето е свързана с преминаването на студен атмосферен фронт през Балканите. Очаква се през следващите дни температурите в Румъния да продължат да се понижават, като в централните части дневните стойности няма да надхвърлят 12 градуса. В Букурещ температурата в 11:00 часа местно време е била 14 градуса, пише БТА.

Над 1700 метра надморска височина се очакват нови валежи, включително от мокър сняг и сняг. Според прогнозите през уикенда времето ще започне да се подобрява, а температурите постепенно ще се повишат.

Снежна покривка се е образувала по потя Трансфъгъръшан, където са хвърлени 5 тона сол Снимка: Пиксбей

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