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Президентът на Азербайджан помилва французин, осъден на 10 г. за шпионаж

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Илхам Алиев КАДЪР: Екс/@presidentaz

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев помилва френския гражданин Мартен Райън, който през март беше осъден на 10 години затвор за шпионаж. Решението идва ден след като Европейският съюз отмени санкциите срещу руския милиардер Алишер Усманов.

Според указа на Алиев, публикуван днес, Райън е сред 20-те души, които са били помилвани. Той е единственият френски гражданин, включен в списъка.

Случаят с помилването е свързан с дипломатическо напрежение между Баку и Париж. Трима европейски дипломати са заявили пред Ройтерс, че френската страна неофициално е дала да се разбере, че Азербайджан използва въпроса със санкциите срещу Усманов като средство за натиск върху Франция заради двама нейни граждани, задържани в Азербайджан.

Баку отхвърля това твърдение и отрича да е оказвал подобен натиск.

Райън беше осъден през март на 10 години затвор по обвинения в шпионаж. Помилването му идва на фона на продължаващото напрежение в отношенията между Азербайджан и Франция.

Решението на Алиев е взето с указ, с който са помилвани общо 20 души.

Илхам Алиев КАДЪР: Екс/@presidentaz

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