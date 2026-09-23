ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

До 7 дни ще плащат щетите при застраховател с отне...

Времето София 17° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23609214 www.24chasa.bg

ЕК предлага да бъдат отблокирани 4,2 млрд. евро от европейските фондове за Унгария

1580
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Комисията предлага да отменят защитните мерки, въведени заради неизпълнение на изискванията от страна на Будапеща за достъп до европейски средства СНИМКА: Пиксабей

Европейската комисия предложи днес Унгария да получи отново достъп до 4,2 милиарда евро от фондовете за сближаване, отнет преди четири години заради недостатъци с върховенството на закона.

Комисията предлага на Съвета на ЕС да отмени защитните мерки, въведени заради неизпълнение на изискванията от страна на Будапеща за достъп до европейски средства. Според ЕК Унгария е предприела мерки по установените нарушения на принципите на правовата държава, засягащи бюджета на ЕС, се посочва в съобщение на комисията. Ако днешното предложение бъде прието, Унгария ще има отново достъп и до програмите "Еразъм+" и "Хоризонт Европа" за студенти и изследователи от университети, поддържани от унгарски тръстове от обществен интерес.

Според ЕК Унгария е отстранила установените по-рано недостатъци в правилата за обществените поръчки, законодателството за борба с корупцията, предотвратяването на конфликта на интереси, както и ефективността на действията на прокуратурата. Присъединяването на Унгария към Европейската прокуратура допълнително подобрява условията за борба с корупцията и предотвратяването на конфликт на интереси, посочва комисията.

Съветът на ЕС се очаква да се произнесе в срок от един месец. През 2022 г. по предложение на комисията държавите от ЕС въведоха ограничения за финансирането на Унгария, като спряха на 55 на сто от бюджетните задължения за три програми по политиката на сближаване.

Комисията предлага да отменят защитните мерки, въведени заради неизпълнение на изискванията от страна на Будапеща за достъп до европейски средства СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание