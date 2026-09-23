15 души са осъдени на доживотен затвор за атентатите в Шри Ланка през 2019 г.

Съд в Шри Ланка призна за виновни 15 мъже за участието им в организирането на атентатите срещу църкви и хотели на Великден през 2019 г., при които загинаха 267 души, съобщи Асошиейтед прес.

Всеки от осъдените получи наказание от най-малко 200 години затвор след процес, продължил повече от пет години. Деветима други подсъдими бяха оправдани, след като съдът прецени, че обвиненията срещу тях не са доказани, и бяха освободени.

Атентатите бяха извършени на 21 април 2019 г. по време на великденските богослужения и празненства. Нападенията бяха насочени срещу три църкви и три хотела в различни части на страната. Сред загиналите бяха 42 чуждестранни граждани, а 574 души бяха ранени.

Нападенията бяха извършени от членове на местната ислямистка групировка National Thowheeth Jama'ath и бяха вдъхновени от идеологията на „Ислямска държава". Преките извършители на атентатите вече не са живи.

Съдебното решение беше обявено при засилени мерки за сигурност, като около сградата на съда бяха разположени стотици полицаи. Тричленният съдебен състав разпореди и конфискация на имуществото на осъдените съгласно антитерористичното законодателство на Шри Ланка.

През 2021 г. срещу 25 заподозрени бяха повдигнати общо 23 270 обвинения, свързани с подготовката и подпомагането на атентатите. Сред тях са обвинения за убийство, заговор за извършване на терористични актове, както и престъпления, свързани с огнестрелни оръжия и взривни вещества. Един от обвиняемите е починал преди края на процеса.

Според прокуратурата подсъдимите са участвали в организиран план за нападения срещу християни, присъстващи на богослужения, както и срещу туристи. По време на процеса е бил представен видеозапис, заснет ден преди атентатите, на който нападатели със закрити лица се заклеват във вярност на тогавашния лидер на „Ислямска държава" Абу Бакр ал Багдади.

Прокуратурата посочи също, че един от подсъдимите е пътувал до Сирия и се е сражавал на страната на „Ислямска държава".

От 15-те осъдени петима получиха по 200 години затвор, четирима – по 220 години, трима – по 240 години, а един – 260 години. Размерът на наказанията е определен според участието на всеки от тях в подготовката и подпомагането на нападенията. Осъдените имат право да обжалват.

Сред осъдените е ислямският духовник Мохамед Ибрахим Мохамед Науфер, за когото прокуратурата твърди, че е допринесъл за радикализирането на извършителите чрез проповеди. Той получи 220 години затвор с принудителен труд.

Атентатите от 2019 г. предизвикаха сериозни политически и обществени последици в Шри Ланка и доведоха до разследвания за пропуски от страна на службите за сигурност. Парламентарна комисия установи, че полицията и разузнавателните служби не са предприели необходимите действия въпреки получените предварителни предупреждения за подготвяните нападения, пише БТА.

Министерството на отбраната отхвърли твърденията за участие на държавни служби в атентатите.