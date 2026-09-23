Британски министър: Споразумението за предаването на Чагос е обречено без подкрепата на САЩ

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг призна, че споразумението за „предаването" на Чагос е обречено без подкрепата на САЩ, след като Доналд Тръмп остро критикува условията му.

Американският президент остро разкритикува според него „ужасното и нелепо" предаване на територията на Мавриций по време на първата си лична среща с Анди Бърнам снощи. Премиерът бе принуден да стои с каменно изражение, докато Тръмп предупреди, че нищо не може да постави под риск бъдещето на ключовата военна база „Диего Гарсия".

Запитан по-късно за коментарите на Тръмп, Бърнъм заяви, че е наследил ситуацията и се нуждае от решение.

„От решаващо значение е да се гарантира бъдещето на базата, което е важно за нас по съображения за сигурност, но очевидно и за Съединените щати", посочи още той.

По време на обиколка из телевизионни студиа тази сутрин министърът на отбраната Уес Стрийтинг призна, че всяка сделка „трябва да има подкрепата на американците".

„Така че обективно погледнато, при липса на подкрепа от страна на американците, достатъчно добра ли е тази сделка? Не", заяви той пред Sky News.

Стрийтинг също така подчерта, че няма да бъдат извършвани плащания към Мавриций, докато ситуацията не бъде разрешена.

Правителствени източници изразиха удовлетворение, че първата лична среща на Бърнъм с неговия избухлив колега по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк не се е превърнала в подобна словесна престрелка, каквато се наблюдаваше при други световни лидери, пише "Дейли мейл".

Но премиерът бе принуден да седи и да гледа как Тръмп критикува остро споразумението за преотстъпване на островите Чагос на Мавриций - съюзник на Китай и за плащането на 35 милиарда лири за тази привилегия.

В изявление пред репортери, докато пътува към Ню Йорк, Бърнъм заяви, че е решен да доведе сделката до край, като добави, че тя е от решаващо значение за дългосрочното функциониране на британско-американската база на Диего Гарсия - най-големият остров в архипелага в Индийския океан.

Той заяви, че ще работи за намиране на решение заедно с президента, чието съгласие е необходимо.

Но Тръмп заяви, че премиерът не е успял да промени мнението му, като каза:

„Не го подкрепям. Мисля, че е ужасно. Това беше ужасна сделка. Мавриций изведнъж твърди, че има права на собственост. Някой, който никога преди това не се е появявал, претендира за собственост след десетилетия и векове. Мисля, че това е абсурдно. Не, говорихме за това, и островите са стратегически много важни. Много важни. Знаете ли, трябваше да изпратим нашите бомбардировачи B2... обратно в Мисури след бомбардировъчен рейд над Иран, вместо да летят за кратко време".

„Удивително е колко стратегически важно е това и мисля, че министър-председателят ще обърне внимание на въпроса", посочи още президентът на САЩ,

Бърнъм кимна в знак на съгласие и отговори: „Да."

Стрийтинг заяви тази сутрин: „Ще работим заедно, за да стигнем до момент, в който както правителствата на Мавриций и Обединеното кралство, така и американците да могат да се присъединят към това, защото Диего Гарсия е изключително важен както за американците, така и за нас и нашата колективна сигурност. Така че целта тук е да защитим тази база и нейния капацитет, не само сега, но и в дългосрочен план, защото това е толкова важно за нас."

Освен създаването на фонд от 40 милиона лири за чагосците, изгонени от островите, Обединеното кралство се съгласи да плаща на Мавриций поне 120 милиона лири годишно по време на 99-годишното споразумение.

Общата стойност в номинално изражение би достигнала около 35 милиарда лири.

На въпроса дали годишните плащания ще продължат, министърът на отбраната отговори в предаването Today на BBC Radio 4: „Не на този етап. Трябва да стигнем до момент, в който да можем да постигнем споразумение."

Той добави, че това би било цена, която си заслужава да се плати, ако това гарантира дългосрочната възможност на Обединеното кралство да използва Диего Гарсия.