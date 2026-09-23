Опитът за смяна на председателя на словенския парламент се провали

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Словенските депутати не подкрепиха предложенията за предсрочно освобождаване на председателя на парламента Зоран Стеванович и заместник-председателката Наташа Авшич Богович. Двата вота се проведоха тайно на заседание на парламента.

За освобождаването на Стеванович гласуваха 37 депутати, а 49 бяха против. За приемането на предложението беше необходимо мнозинство от най-малко 46 гласа.

Инициативата беше внесена от депутати от опозиционните „Движение Свобода", Социалдемократи и „Левица". Като мотив беше посочено решението на Стеванович да върне дневния ред на извънредно заседание, на което трябваше да бъдат разгледани парламентарни разследвания, поискани от опозицията.

На същото заседание депутатите разгледаха и предложението за освобождаване на заместник-председателката Наташа Авшич Богович, която е член на „Движение Свобода". Инициативата беше подкрепена от партии от управляващото мнозинство и от „Ресница".

При тайното гласуване 45 депутати подкрепиха освобождаването ѝ, а 37 гласуваха против. Необходимото мнозинство от 46 гласа не беше достигнато.

Сред мотивите за предложението срещу Авшич Богович беше посочено твърдение, че тя не е провела извънредно заседание в съответствие с парламентарния правилник и Конституцията.

Стеванович не коментира резултатите от гласуването. Авшич Богович заяви, че решението показва, че „мъдростта е взела превес" в парламента, и благодари на депутатите, че са отхвърлили предложението за освобождаването ѝ.

Опитите за отстраняване на Стеванович от поста продължават от месеци. През август опозиционни партии предложиха провеждането на консултативен референдум по въпроса, след като беше организирана онлайн петиция за освобождаването му. Петицията събра десетки хиляди подписи, но въпросът не беше включен в референдумите, насрочени за 11 октомври, пише БТА.

Стеванович по-рано определи инициативата за отстраняването му като „политическа саморазправа". От „Движение Свобода" и „Левица" заявиха, че възнамеряват отново да внесат предложение за предсрочното му освобождаване.