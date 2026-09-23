Един загина, а осем са ранени при руска атака срещу Киев

Един човек е загинал, а осем са били ранени при руска атака срещу Киев, при която е поразена и железопътна инфраструктура в украинската столица, съобщи Укринформ.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че един от пострадалите е бил приет в болница в тежко състояние, но по-късно е починал. В момента четирима от ранените остават на лечение в столични болници.

При удара по железопътната инфраструктура е пострадал и служител на украинските железници „Укрзализниця". Председателят на управителния съвет на компанията Олександър Перцовски съобщи, че мъжът е получил осколъчни наранявания, докато се е прибирал след работа, и е настанен в болница.

Перцовски призова гражданите да бъдат особено внимателни в близост до железопътни обекти и да ги напускат при обявяване на въздушна тревога.

При отделна руска атака тази сутрин е бил поразен търговски център в Одеска област. След удара е избухнал голям пожар, за чието потушаване са били изпратени над 60 пожарникари от Одеска и Николаевска област. Пожарът вече е напълно потушен, като по данни на украинската Държавна служба за извънредни ситуации няма пострадали, пише БТА.

При нощна атака срещу пристанищна инфраструктура в Одеска област е бил повреден и товарен кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Според украинската агенция капитанът на плавателния съд, който е украински гражданин, е загинал.