15-годишният стрелец пред училище в Турция планирал нападението около месец

Турският младеж, който извърши въоръжено нападение в района на училище в Западна Турция, е планирал нападението около месец и е бил повлиян в действията си от масови стрелци и филмови герои, съобщават турските медии като отбелязват, че според властите няма данни да е свързан с терористични организации.

Засега основната версия за проявената агресия е тормоз между връстници и други лични конфликти, пише вестник „Сабах" като допълва, че 15-годишният нападател е повлиян в действията си от масови стрелци и филмови герои.

Вчера в сутрешните часове младежът, който е ученик в девети клас, откри стрелба пред професионално-техническата гимназия "Инджи Юзмез" в община Тургутлу в град Маниса.

Ранени бяха 11 ученика, трима от които са в тежко състояние. Охранителна камера е записала как той се движи с пушка в района на нападението, как стреля и как бяга от местопрестъплението. Полицията го е идентифицирала и арестувала.

Вестник „Сабах" твърди, че 15-годишният Халил О. е бил под влиянието на истории за масови стрелци и популярни герои от филми и сериали.

Според разследващите органи при претърсване в дома на заподозрения са намерени бележки, в които се споменават Ерик Харис (един от извършителите на масовото убийство в училище „Колъмбайн" през 1999 г.), както и главният герой Джо Голдбърг от популярния сериал „Ти" („You"), по „Нетфликс", към когото тийнейджърът е изразявал възхищение. Според изданието, в стаята на Халил са били открити и записки със социалистическо-комунистически уклон, както и с нацистка символика.

Установено е, че нападателят е планирал действията си около месец по-рано, твърди изданието. Той е взел ловната пушка от дома на дядо си, купил е патрони за 600 турски лири (10,75 евро), взети от майка му, а дни преди нападението се е упражнявал в стрелба заедно с братовчед си. Непосредствено преди да извърши нападението, младежът е върнал фабричните настройки на мобилния си телефон, за да заличи цифровите си следи.

Броят на задържаните във връзка със случая е нараснал на девет души, сред които самият извършител, неговите родители, дядо му, братовчеди и собственикът на оръжейния магазин, продал боеприпасите. Властите потвърждават, че няма данни за връзка с терористични организации, а основната версия за проявената агресия е тормоз между връстници и други лични конфликти, добавя още вестникът.