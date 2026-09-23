Лекарите зад смъртта на Мазонакис

Три проверки не откриват машините за процедурата, убила гръцката звезда, а след инцидента в кабинета намират две

Три проверки минават през кабинета и не намират нищо. След смъртта на Йоргос Мазонакис вътре има две машини за плазмафереза. Пет дни по-рано се появява и фактура за близо 30 хил. евро за апарат, представян пред лекарския съюз като "резервно приспособление". Днес двамата лекари са в ареста, а прокуратурата разследва не само как е починал певецът, а какво всъщност се е случвало зад тази врата години наред. И колкото повече се рови в биографиите им, толкова по-странна става историята. Илиас Теодоропулос тръгва от хематологията и научните публикации, а стига до "божествени клетки" и обещания за биологично подмладяване. Йоана Гака има истински медицински докторат, но покрай името се появяват "квантова медицина", анализ на "жива кръв", хомеопатия и дори шамански практики.

След смъртта на Мазонакис започват наказателно

производство, финансови проверки, нови свидетелства и един все по-неудобен въпрос: как двама дипломирани лекари стигат от университетските лаборатории до кабинет, който днес е в центъра на едно от най-шумните медицински разследвания в Гърция?

Илиас Теодоропулос не е човек без академична биография. Националният архив на докторските дисертации на Гърция пази неговия труд от 2002 г. в Медицинския факултет на Националния и Каподистрийски университет в Атина. Темата е генетичните полиморфизми на човешките тромбоцитни антигени и влиянието им върху образуването на тромби. Работата е свързана с Първа клиника по вътрешни болести и попада изцяло в традиционната клинична медицина. Година по-рано неговото име се появява и в British Journal of Haematology. Теодоропулос е съавтор на изследване за това как генетични варианти на тромбоцитните антигени влияят върху реакцията на тромбоцитите към адреналин и колаген. Посочената тогава институция е Първото отделение по вътрешни болести на болница "Амалия Флеминг" в Атина. Тоест научната му биография в началото няма нищо общо с мистични или алтернативни терапии. В следващите години обаче професионалната му дейност постепенно се насочва към т.нар. интегративна и регенеративна медицина. В собствената си The Stem Cell Clinic в Колонаки той започва да рекламира терапии с CD34+ клетки - вид кръвотворни стволови/прогениторни клетки, които са реален обект на медицински изследвания, но чието приложение зависи строго от заболяването и конкретната медицинска индикация.

През септември 2025 г. клиниката му обявява, че между февруари 2023 и септември 2025 г. са извършени 600 терапии с CD34+ клетки. Самият Теодоропулос обяснява за "възстановено здраве" и нарича клетките "Divine Cells" -"божествени клетки". Това са рекламни твърдения на самия център, а не доказателства от независимо клинично изпитване. Гръцката обществена телевизия ERT съобщи на 21 септември, че лекарят е рекламирал повече от 1000 проведени терапии и от 2021 г. активно се занимавал с CD34+ клетки.

Той не само работел с пациенти, но организирал обучения, канел чуждестранни медици и участвал в конференции, на които представял методите си като част от регенеративната медицина. През 2024 г. той участва в конференция във Валенсия, свързана с хроничната болка. През 2025 г. вече е в Сеул, където представя работа за "обръщане" на биологичната възраст чрез интегративно лечение и CD34+ клетки. Фирмата Miracell публикува презентация, в която е описано наблюдение върху 42 души. Според представените числа изчислената им биологична възраст се понижила средно със 7,86 години след комбинация от холистичен подход и клетъчна терапия. Това обаче не е равнозначно на голямо независимо,

рандомизирано клинично изпитване и само по себе си не доказва, че човек действително може да бъде "подмладен" с осем години. На 21 септември ERT публикува и нови данни за международната му дейност. Според телевизията във Филипините център за красота и антистареене рекламирал неговия подход именно като терапия, чрез която човек може да стане "осем години по-млад". Теодоропулос освен това е обучавал чуждестранни лекари и в Колонаки е била развивана своеобразна академия за клетъчни терапии, оборудване и "напреднали биотехнологични приложения". Така само за две десетилетия професионалният му образ се измества от учен, занимаващ се с генетиката на тромбоцитите, към лице на бизнес с регенеративна медицина, обучения, международни партньорства и обещания за забавяне на стареенето.

Професионалната биография на жена му, Йоана Гака е не по-малко необичайна. И при нея има безспорно академично постижение. През 2002 г. тя защитава докторска дисертация в Медицинския факултет на Атинския университет. Изследването е върху експресията на белтък, който регулира растежа и възстановяването на клетките при маточни лейомиоми и съседния миометриум. В комисията са седем университетски преподаватели, а трудът се пази официално в Националния архив на докторските дисертации.

Проблемът възниква след това. В публичните си биографии Гака се е представяла като лекар, преминал обучение по акушерство и гинекология, молекулярна биология и редица форми на т.нар. холистична медицина. Сред изброяваните от нея подходи са хомеопатия, акупунктура, билколечение, телесна психотерапия, "микроскопия на жива кръв", неврална терапия и дори шаманска медицина. Само че след смъртта на Мазонакис Атинският лекарски съюз я посочва официално като



лекар без специалност



Независима проверка на Ellinika Hoaxes също не открива регистрирана медицинска специалност в публичните регистри, въпреки че в биографични материали Гака се е представяла като акушер-гинеколог. Още по-интересен е споменаваният от нея втори магистърски курс по "Quantum Medicine" - "квантова медицина" от "University of Hawaii". Проверка на гръцките фактчекъри не намира подобна програма в действителния University of Hawaii. Съществува отделно частно учреждение с името Quantum University, но то не е част от университетската система на Хавайския университет и посочваните от него професионални сертификати не представляват институционална академична акредитация. Сред терапиите, рекламирани в публичното професионално представяне, се срещат "квантова биофийдбек" диагностика, "откриване на токсичност", озонотерапия, хидротерапия на дебелото черво, анализ на жива кръв, "епигенетичен тест на коса", пептидни терапии, PRP, INUSpheresis и лечение със стволови клетки. Някои от понятията зад тези процедури съществуват в реалната медицина - например плазмаферезата и терапевтичните приложения на определени клетъчни продукти. Това обаче не означава, че всички рекламни твърдения около тях са доказани.

Независимата научна



проверка по случая например посочва,



че общите обещания за "детоксикация" и "прочистване на кръвта" чрез INUSpheresis не са утвърдени медицински процедури, а "квантовата биофийдбек" диагностика и редица други описвани методи нямат достатъчна клинична доказателствена база.

Най-необичайният документ в цялата история обаче се появи едва на 20 септември. Атинският лекарски съюз публикува подробна хронология какъв контрол е упражняван върху кабинета. Оказва се, че той е лицензиран още на 4 юли 2013 г. и до деня на смъртта на Мазонакис срещу него няма официално подадена писмена жалба. През юли 2025 г. обаче лекар неофициално сигнализира съюза за извършвани там терапии и за наличието на определено оборудване. Той отказва да внесе писмена жалба, но са направени три внезапни проверки. Според официалната версия на лекарския съюз при нито една от тях машини за плазмафереза не са открити. На 23 юли 2026 г. Йоана Гака уведомява съюза, че е придобила "резервно приспособление" към вече съществуващ апарат за озонотерапия. Документите остават за административна обработка. На 4 септември, само пет дни преди смъртта на Мазонакис, служител на лекарския съюз преглежда приложенията и забелязва фактура от 5 юни на стойност точно 29 509,98 евро. В нея на английски продуктът е описан не като приставка за озонотерапия, а като "INUSpheresis Double Filtration Device". Взето е решение да се направи нова внезапна проверка през следващите дни. Преди тя да се състои, на 9 септември Мазонакис умира. Когато проверяващите влизат в кабинета на следващия ден, откриват две машини за плазмафереза. Атинският лекарски съюз заявява, че такива устройства не е разрешено да бъдат инсталирани в този тип лекарски кабинет и категорично отрича да е издавал разрешение за тях. Тъкмо тази последователност - три проверки без машини, декларация за "приставка", фактура за устройство INUSpheresis и две намерени машини шест дни по-късно - вече формират отделна линия на разследването. След смъртта на певеца властите стигат и до второ помещение в Колонаки - на улица "Патриарху Йоаким". Според ERT там е регистрирана и фирма, свързвана с внос на медицинско оборудване. Като неин управител фигурира родственик на лекаря, а до деня на смъртта на Мазонакис на звънеца било изписано и името на Теодоропулос, което впоследствие било премахнато. Властите проверяват връзките между втория кабинет, бизнеса с оборудване и медицинската дейност на двойката. Разследването получава още един притеснителен сигнал. Нефролог разказва пред ERT за жена от Кипър, която година по-рано се подложила на плазмафереза на същото място и след това се наложило да бъде приета в частна болница заради усложнения. Това е свидетелски разказ, който тепърва трябва да бъде проверен. На този фон Атинският лекарски съюз вече е поискал от Панелинския лекарски съюз да бъде отнето правото на двамата да упражняват професията. Финансите им също се проверяват от гръцката служба за борба с изпирането на пари. Самото наличие на такава проверка не означава доказано финансово престъпление.

Разследването стигна и до човек, който е чакал Мазонакис след процедурата. На 21 септември пред следователя се яви и хипнотерапевтът Насос Комианос - мъжът, на когото Гака е изпратила снимка на Мазонакис, докато певецът е бил в кабинета.



Той е разпитан като свидетел, не като обвиняем,



и след повече от два часа пред следователя отказа да разкрие публично съдържанието на показанията си. Стана ясно обаче, че Комианос е имал професионални отношения с Гака и е използвал другия свързан с нея кабинет за семинари. В деня на смъртта е очаквал самия Мазонакис за среща след медицинската процедура. Това поставя пред разследването много по-съществен въпрос от това кой е натиснал бутона на машината в онзи следобед. Прокуратурата вече трябва да установи как точно са работили двата кабинета, за какво са били използвани плазмаферезните машини, какви терапии са предлагани, на колко пациенти, срещу какви суми и при какъв медицински контрол. Ще се проверява и как дейности, рекламирани международно като регенеративна медицина, антистареене и "детоксикация", са се вписвали в действително разрешената медицинска дейност на кабинетите. А биографиите на двамата лекари правят историята още по-трудна за обяснение с определението "шарлатани". И двамата са завършили медицина, имат реални докторски дисертации, а Теодоропулос и научна публикация в сферата на хематологията.

Въпросът е как оттам професионалният им път стига до "квантовата медицина", "божествените клетки", обещанията за подмладяване с 8 години и машините за плазмафереза в кабинет, за които лекарският съюз никога не е давал разрешение?