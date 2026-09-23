Мексико ограничава използването на телефони и таблети в училищата от 3 ноември

Мексико въвежда национални правила за ограничаване на използването на мобилни телефони и таблети в началните и средните училища от 3 ноември. Мярката обхваща държавната образователна система и е насочена към ограничаване на времето, което децата прекарват пред екраните по време на учебния процес.

Ограниченията ще важат за учениците в началното и средното образование, като използването на устройствата ще бъде разрешено, когато е необходимо за учебни цели и се извършва под ръководството на учител. Предвидени са изключения при определени медицински или други обосновани обстоятелства.

В гимназиите училищата ще определят сами правилата за използване на мобилни устройства. Целта е те да се използват безопасно и отговорно, включително когато подпомагат учебния процес. Университетите няма да бъдат обхванати от задължителни ограничения, но ще бъдат насърчавани да развиват практики за отговорно използване на дигиталните технологии.

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум обяви въвеждането на правилата след консултации с образователните власти и учители. Според мексиканското Министерство на образованието мярката има за цел да насърчи концентрацията, непосредственото общуване между учениците и използването на технологиите в подкрепа на образованието.

Националните правила уеднаквяват подхода в страната, тъй като преди тяхното въвеждане ограничения за мобилните устройства вече са действали в редица мексикански щати.

Мексико се присъединява към международна тенденция за ограничаване на използването на смартфони в училищата и за регулиране на достъпа на непълнолетни до социални мрежи. Различни държави прилагат различни подходи – от правила за телефоните по време на учебните занятия до ограничения за достъпа на деца до определени онлайн платформи, пише БТА.

Дебатът е свързан с въпроси за концентрацията на учениците, общуването помежду им, времето пред екрана и ролята на дигиталните технологии в образованието. Новите правила в Мексико поставят акцент върху използването на устройствата като инструмент за обучение, а не като постоянно средство за забавление и комуникация по време на учебния ден.