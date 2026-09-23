Великобритания създава ново военно подразделение за защита на сателитите си

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Великобритания ще създаде военна част за защита на сателитите си срещу заплахи в космоса, за да гарантира сигурността на комуникациите, корабоплаването и засичането на атаки с ракети, обяви днес британското Министерство на отбраната, цитирано от Франс прес.

Новината се появява в момент, в който земната орбита се превръща в поле за стратегически операции. В средата на този месец американската армия потвърди, че е разположила оръжия за атака и отбрана в космоса, при което Китай настоя пред Вашингтон "да преустанови подготовката за война в космоса".

Новото подразделение, наречено "Трети ескадрон за космически действия", ще бъде представено от началника на Генералния щаб на кралските военновъздушни сили Харв Смит на "Конференцията за силата в космоса" (Space Power Conference), която ще се състои днес и утре в Лондон.

Докато предишните два ескадрона, създадени през 2023 г., "наблюдават и предупреждават" в случай на заплахи в космоса, новото подразделение ще "противодейства на тези заплахи с помощта на съвременните технологии, включително и на технологиите за електронна война", посочи министерството на отбраната.

Миналата година началникът на британското космическо командване Пол Тедман изрази безпокойство от "постоянните" опити за заглушаване и проследяване на британските военни спътници от Русия.

На "Конференцията за силата в космоса" днес британският министър на отбраната Уес Стрийтинг ще подчертае необходимостта Лондон "да поддържа ритъма в новата надпревара в космоса".

"Господството над моретата беше ключов елемент от възпирането през 19-ти век. През 20-ти век този елемент беше контролът над небето, а настоящия век ще зависи от контрола в космоса", гласи част от речта на Стрийтинг.

Създаването на космическия ескадрон беше оповестено след публикуването на новата стратегия на британското правителство в космоса, която предвижда инвестирането на 7,8 милиарда британски лири в космическия сектор до 2030 г.

Планът отделя 2,8 милиарда лири за програмата за отбранителни комуникации "Скайнет" и за развитието на свързаността в ниска орбита. Допълнителна сума от 30 милиона лири са предназначени за космодрума "Саксаворд", разположен в Северна Шотландия, пише БТА.

На космодрума "Саксаворд" скоро ще бъдат извършени първите тестове на частни компании, сред които германската "Рокет Фактъри Аугсбург", която планира да осъществи първото вертикално изстрелване на орбитална ракета от територията на Великобритания, отбелязва АФП.