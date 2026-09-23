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"Шеврон" започва сеизмични проучвания за газ край Гърция до края на 2026 г.

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Сеизмични проучвания в Йонийкско море ще започнат до края на годината

Петролният гигант „Шеврон" (Chevron) ще започне сеизмични проучвания в блокове край Гърция тази година, съобщи гръцкото министерство на енергетиката днес, цитирано от Ройтерс.

На среща в Ню Йорк с гръцкия министър на енергетиката Ставрос Папаставру регионалният мениджър на „Шеврон" Беатрис Биенвену заяви, че проучванията в Йонийско море и южно от полуостров Пелопонес и остров Крит ще започнат до края на годината, съобщиха от министерството.

„Шеврон" не отговори веднага на искането за коментар, отбелязва Ройтерс.

Тази година „Шеврон" придоби 70-процентен дял от гръцката енергийна компания „Хеленик Енерджи" (HELLENiQ Energy) в офшорен блок югозападно от Йонийско море, припомня агенцията.

Консорциум, воден от „Шеврон", също има ексклузивни договори за наем, за да ръководи търсенето на газ в три други дълбоководни блока край Пелопонес и Крит, пише БТА.

Сеизмичните проучвания са първата стъпка към оценка на потенциала на въглеводородите, преди да може да се вземе каквото и да е решение за тестово сондиране, отбелязва още Ройтерс.

Сеизмични проучвания в Йонийкско море ще започнат до края на годината

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