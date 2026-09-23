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Кремъл преди срещата на Рубио с Лавров: Няма условия за преговори с Украйна

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Дмитрий Песков Снимка: СНИМКА: twitter/ @nxt888

Кремъл заяви, че към момента няма достатъчно основания за възобновяване на мирните преговори за прекратяване на войната в Украйна, въпреки че Москва продължава да заявява готовност за диалог.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че засега няма конкретни планове за срещи на високо равнище с представители на САЩ или Украйна за обсъждане на евентуално мирно споразумение.

Изявлението беше направено преди срещата между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Ню Йорк в рамките на Общото събрание на ООН.

Песков заяви също, че позицията на Москва относно евентуална среща между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски не се е променила.

По думите на говорителя на Кремъл Зеленски може да посети Москва, като Русия е готова да осигури необходимите гаранции за сигурността му. Песков допълни, че според Москва украинският президент е наясно с решенията, които трябва да бъдат взети за постигане на споразумение.

Украинските власти обаче многократно са заявявали, че среща между двамата президенти в Москва е неприемлива. Киев предлага евентуалните преки преговори да се проведат в неутрална държава, пише БТА.

Дмитрий Песков

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