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Съветът за мир на Тръмп предлага план за възстановяването на Газа за 2,45 млрд. долара

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Американският президент Доналд Тръмп

Съветът за мир на американския президент Доналд Тръмп ще представи днес шестмесечен план за възстановяването на ивицата Газа на стойност 2,45 милиарда долара, предаде Ройтерс, като се позова на американския информационен уебсайт "Аксиос".

Предложеният план предвижда средства за временно настаняване, разчистване на отломките, ремонт на болници, икономическо възстановяване и разполагане на многонационални сили за сигурност, посочва изданието, като се позовава на копие от документа, пише БТА.

Предложеният план е част от по-широките усилия на администрацията на Тръмп за уреждане на конфликта в Газа и определяне на политическата и сигурностната рамка за периода след активните бойни действия.

Конкретните механизми за финансиране, участието на отделните държави и организации, както и съставът и мандатът на многонационалните сили предстои да бъдат уточнени.

България е член на Съвета за мир на Доналд Тръмп, а не само наблюдател. Бившият външен министър и дипломат Николай Младенов е назначен за върховен представител на Съвета за мир за Газа и е член на Изпълнителния съвет.

Българското правителство одобри присъединяването през януари 2026 г., а на учредителното заседание на 19 февруари България участва като държава член на съвета.

Американският президент Доналд Тръмп

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