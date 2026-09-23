Партията на Ердоган получи контрол над общината на Принцовите острови

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Принцовите острови край Истанбул, които представляват отделна районна община в рамките на Истанбулската голяма община, ще бъдат управлявани от временния кмет Кемал Тюркйълмаз, номиниран от управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР).

Тюркйълмаз беше избран след гласуване в общинския съвет, при което трима съветници, избрани с подкрепата на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), са гласували за кандидата на управляващите.

Изборът се наложи, след като досегашният кмет Али Ерджан Акполат беше арестуван на 23 юни 2026 г. по обвинения в корупция.

На първия тур Кемал Тюркйълмаз и кандидатът на НРП Айтюл Ешкиян получиха по четири гласа, а един бюлетин беше обявен за недействителен. На втория тур Тюркйълмаз получи пет гласа и беше избран за временен кмет.

След гласуването на място беше извикана полиция заради съображения за сигурност.

Изборът предизвика реакция от страна на опозиционната „Нова партия", създадена от Йозгюр Йозел след отстраняването му от председателския пост в НРП. Окръжният председател на формацията Йозгюр Челик заяви, че общинските съветници са били заплашени, и възрази срещу начина, по който е проведен вотът.

Случаят с Принцовите острови напомня на подобно развитие в истанбулската община Юскюдар. Там след преминаването на общински съветници от опозиционната към управляващата партия беше формирано мнозинство, което избра номинирания от ПСР Зия Гюлтекин за временен кмет.

Това решение предизвика голям протестен митинг, пише БТА. Опозицията определи преминаването на общински съветници към управляващата партия и последвалия избор на кмет от формация, която не е била първа политическа сила в Истанбул на последните местни избори, като подмяна на вота на избирателите.