България отново в центъра на гръцкия спор за доходите и покупателната способност

България отново се използва като отправна точка в гръцкия политически дебат за доходите, покупателната способност и разходите за живот, отбелязва гръцкото ляво издание „Ефимерида тон синдактон" в материал, озаглавен „Гърция – България: Съквартиранти в бедността".

Изданието посочва, че при споровете между правителството и опозицията по икономически и социални въпроси България често служи като база за сравнение. Политическите противници на управляващите изтъкват близките позиции на двете страни по редица показатели, докато управляващите подчертават различията между тях.

Вестникът се позовава основно на данни на Евростат за брутния вътрешен продукт на човек от населението, риска от бедност и социално изключване, жилищните разходи, възможността за отопление на жилищата и материалните лишения.

По последните публикувани от Евростат данни брутният вътрешен продукт на човек от населението, изразен в стандарти на покупателната способност, през 2025 г. е бил 68,1 процента от средното за ЕС в България и 68,4 процента в Гърция. Това са най-ниските равнища сред страните от ЕС. За сравнение, в Люксембург показателят е 238,7 процента от средното за Съюза.

България и Гърция са сред страните с най-висок дял на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване. През 2025 г. този дял е 29,0 процента в България, което е най-високото равнище в ЕС, следвана от Гърция с 27,5 процента и Румъния с 27,4 процента. Средно за ЕС показателят е 20,9 процента, или около 92,7 милиона души, пише още изданието.

„Ефимерида тон синдактон" обръща внимание и на жилищните разходи. Според цитираните от изданието данни на Евростат за 2025 г. те представляват 35,5 процента от разполагаемия доход на домакинствата в Гърция, докато за България делът е 19,3 процента. Изданието съпоставя тези стойности със средно равнище за ЕС от 19,2 процента.

При възможността домакинствата да поддържат жилищата си достатъчно топли положението в двете страни е сходно. По данни на Евростат за 2024 г. 19 процента от населението както в България, така и в Гърция не е било в състояние да поддържа дома си достатъчно топъл. Това са най-високите стойности в ЕС, при средно 9,2 процента за Съюза.

Гръцкият вестник разглежда статистическите данни на фона на дебата в страната за цените, доходите и покупателната способност. Изданието отбелязва, че икономическото положение и поскъпването на живота са сред основните проблеми, посочвани от гръцките граждани в социологическите проучвания, пише БТА.

Наскоро гръцкият държавен министър Акис Скерцос оспори сравненията между Гърция и България по отношение на заплатите, като заяви, че те се основават на неправилно тълкуване на статистическите данни на Евростат. В своя публикация във Фейсбук, препечатана от гръцки медии, Скерцос коментира критики на гръцката опозиция, основани на данните за брутния вътрешен продукт на човек от населението, изразен в стандарти на покупателната способност.