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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23610391 www.24chasa.bg

ЕК: Санкциите срещу Русия ще останат в сила дългосрочно

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Санкциите към Русия за пръв път са за 36 месеца, а не за шест, както досега. СНИМКА: Пиксабей

В ръцете на руските граждани е да определят управление, което подкрепя или не подкрепя войната в Украйна, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпрос защо ЕС премахва от санкционните списъци руски олигарси, а обикновените руснаци плащат цената на санкциите.

Ако руските граждани плащат цената на санкциите, имат възможност да предприемат действия на място срещу това, посочи говорителят. По повод отпадането на олигарси от досегашните списъци с вчерашното решение на Съвета на ЕС за удължаване на срока на санкциите, той поясни, че тези решения са в ръцете на държавите от ЕС. По неговите думи ЕС постоянно допълва санкционните списъци и работата в тази посока продължава, като вече са включени около 3000 лица и организации, пише БТА.

ЕС отново показа единство, коментира говорителят по повод удължаването на санкциите за пръв път за 36 месеца, а не за шест, както досега. Това е ясен знак към Русия, че натискът ще се запази дългосрочно, добави той.

Санкциите към Русия за пръв път са за 36 месеца, а не за шест, както досега. СНИМКА: Пиксабей

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