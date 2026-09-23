Европейски производител на дронове с ИИ привлече 580 млн. долара и достигна оценка от 6,4 млрд. долара

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Португалско-британският производител на дронове с изкуствен интелект „Текевър" (Tekever) привлече 580 млн. долара в нов инвестиционен кръг, при който оценката на компанията достигна 6,4 млрд. долара, съобщи Си Ен Би Си. Финансирането е факт на фона на увеличаващите се европейски разходи за отбрана заради войната в Украйна и заплахите от Русия.

Инвестиционният кръг е оглавен от „Юнивърсити ъв Калифорния инвестмънтс" (University of California Investments) и „Бейли Гифърд" (Baillie Gifford). Участват още „Мерлин адвайзърс" (Merlyn Advisors), „Кресент коув" (Crescent Cove), „Вентура кепитъл" (Ventura Capital) и „Иберис кепитъл" (Iberis Capital).

„Текевър" разработва автономни системи, базирани на изкуствен интелект, включително дронове за наблюдение. По данни на компанията нейните безпилотни апарати са натрупали над 50 000 оперативни летателни часа в Украйна след началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г.

Средствата ще бъдат използвани за разширяване на международното присъствие, увеличаване на производствения и технологичния капацитет и ускоряване на стратегическите придобивания.

„Изкуственият интелект, автономността и суверенният технологичен капацитет ще бъдат от основно значение за сигурността и устойчивостта на демократичните общества през следващите десетилетия", заяви основателят и главен изпълнителен директор Рикардо Мендеш.

По думите му инвестицията ще позволи на компанията да разширява дейността си по-бързо и да продължи развитието си като глобален технологичен производител от Европа.

През юли „Текевър" съобщи, че британското министерство на отбраната я е избрало за доставчик на технологии за наблюдение по програма на стойност до 400 млн. британски лири за десетгодишен период, пише БТА.

Бен Уолъс, портфейлен мениджър в „Мерлин адвайзърс" и бивш британски министър на отбраната, посочи, че европейската сигурност все повече ще зависи от компании, способни бързо да разработват технологии, да увеличават производството си и да отговарят на реалните оперативни потребности. Според него „Текевър" е доказала способността си да изпълнява тези задачи.

Компанията е сред европейските стартиращи предприятия в отбранителните технологии, които привличат все по-големи инвестиции на фона на превъоръжаването в региона.

През юли германските компании за автономни дронове „Хелсинг" (Helsing) и „Куантум системс" (Quantum Systems) набраха съответно 1,8 млрд. долара и 1 млрд. евро. Британската „Кеймбридж Аероспейс" (Cambridge Aerospace), специализирана в противовъздушната и противоракетната отбрана, привлече 300 млн. долара през август, а германският разработчик на безпилотни системи с изкуствен интелект „Старк" (Stark) - 500 млн. евро през юни.